Получайте 18%
годовых в валюте
недвижимого имущества
-
портфелем из
залогового имущества
-
не может предложить
ни один банк
-
начинают работать
уже завтра
Входим в реестр микрофинансовых
организаций Национального
банка Республик Беларусь
Законом предусмотрено
представление ежемесячной
отчетности в Национальный банк
Данные о факте обращения к нам
строго конфиденциальны, никакая
информация о клиенте не попадает
в открытый доступ
Досрочное погашение без комиссий
и переплат. Продление договора
в случае необходимости