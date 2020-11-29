ул. Притыцкого 156, БЦ Грин сити
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годовых в валюте

на инвестициях в займы под залог
недвижимого имущества
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    залогового имущества
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18%
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18%
ГОДОВЫХ В ВАЛЮТЕ
До 12 мес;
Сумма от 2000 до 5000;
С возможностью продления;
Возможен досрочный
возврат займа.
18%
ГОДОВЫХ В ВАЛЮТЕ
До 12 мес;
Сумма от 5000 до 10000;
С возможностью продления;
Возможен досрочный
возврат займа.
18%
ГОДОВЫХ В ВАЛЮТЕ
До 12 мес;
Сумма от 10000;
С возможностью продления;
Ежеквартальная
выплата процентов;
Возможен досрочный
возврат займа.

Заключаем официальный договор
и работаем строго по закону

Свидетельство о
государственной регистрации
Договор
Гарантия
легальности

Входим в реестр микрофинансовых
организаций Национального
банка Республик Беларусь

Гарантия
надежности

Законом предусмотрено
представление ежемесячной
отчетности в Национальный банк

Гарантия
конфиденциаль­ности

Данные о факте обращения к нам
строго конфиденциальны, никакая
информация о клиенте не попадает
в открытый доступ

Гарантия
прозрачности

Досрочное погашение без комиссий
и переплат. Продление договора
в случае необходимости

Узнайте прямо сейчас
возможную сумму прибыли

Сумма инвестиций
$
5 000 $ 1 000 000 $
Срок инвестиций
год
0,5 года 5 лет
Процент:
Прибыль в год
1 800 $
Сумма к возврату
11 800 $

Берем на себя всё бумажное оформление

Сделка заключается
напрямую между Вами
и залогодателем
Вы будете в курсе
всех нюансов
и деталей сделки
У нас нету
скрытых дополнительных
расходов

Договор займа предоставляется
в удобной Вам валюте

Полное комплексное сопровождение сделки (проверка заемщика и проверка объекта
недвижимости, нотариальная проверка, проверка по БТИ, кредитный рейтинг и пр.)
01
Вы называете сумму инвестирования и желаемую доходность.
Мы подбираем для вас подходящий вариант
02
Займ под залог недвижимости оформляется у нотариуса.
Нотариус составляет договор займа и договор залога, приезжает
к нам в офис в оговоренное время для удостоверения сделки
03
В договоре залога прописывается, какая недвижимость выступает
залоговой, её технические данные и также сумма заема. После
составления этих документов, договор залога регистрируется в БТИ.
04
После регистрации БТИ выдаёт регистрационный документ, где
указано, что на недвижимость наложено обременение, а также
указано ваше имя, как человека, который выдал займ, т.е. эти все
документы будут составлены на вас и находиться в Вашем распоряжении
05
В течении всего срока займа каждый месяц вы получаете доход,
а мы следим за выполнением условия договора заемщиком.
Помощь в реализации залоговой недвижимости в случае необходимости
(по статистике 1 сделка из 10 доходит до судебного решения). В случае такого момента, наши юристы
будут сопровождать сделку бесплатно, до полного возврата средств инвестору

Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом и получите персональное предложение по инвестированию

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+375 25 7766666
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Наши услуги
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ул. Притыцкого 156,
БЦ Грин сити
+375 25 7766666
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